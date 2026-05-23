Москва23 мая Вести.Глава Национальной разведки США Тулси Габбард перед своим уходом в отставку намерена раскрыть сведения о некоторых громких внутренних расследованиях, сообщает издание The Daily Wire.

Перед уходом Габбард намерена обнародовать итоги расследований, связанных с "гаванским синдромом", пандемией COVID-19, использованием федерального правительства в качестве оружия, президентскими выборами 2020 года и другими событиями пишет издание

Скорее всего, Габбард намерена публиковать материалы каждую неделю июня.

По распоряжению Габбард, рассекречены более 500 тыс. страниц правительственных документов. Среди них оказались материалы, связанные с убийствами президента Джона Кеннеди, сенатора Роберта Кеннеди и политика Мартина Лютера Кинга-младшего, а также с исчезновением писательницы Амелии Эрхарт.

Габбард собирается рассекретить документы администрации бывшего президента США Джо Байдена, в которых содержится "стратегический план действий федерального правительства по борьбе с внутренним терроризмом", подчеркивает The Daily Wire.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев напомнил, что Габбард сыграла ключевую роль в разоблачении исполнителей "Рашагейта" – мифа о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Дмитриев выразил надежду, что после ухода Габбард ее работу "не похоронят".

Габбард уведомила президента США Дональда Трампа о своем решении уйти в отставку, чтобы заботиться о муже Аврааме, у которого диагностирована крайне редкая форма рака костей.