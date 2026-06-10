Москва10 июн Вести.Уильям Пулти приступит к исполнению обязанностей директора Национальной разведки США 19 июня, взяв тем самым на себя работу уходящей с данного поста Тулси Габбард, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Уильям Пулти, тесно сотрудничающий с [уходящей в отставку] Тулси Габбард, приступит к исполнению обязанностей директора Нацразведки в пятницу, 19 июня говорится в публикации Трампа

Глава Белого дома отметил, что что Пулти сохранит за собой пост главы Федерального управления жилищного финансирования и председателя ипотечного агентства Fannie Mae / FreddieMac.

Трамп объявил о назначении Пулти 2 июня. Решение вызвало волну критики: политические оппоненты указали, что у него нет профессионального опыта для этого поста и ему будет крайне сложно одновременно совмещать обе должности.

Директор Национальной разведки официально координирует работу всех 18 разведывательных органов США.

Тулси Габбард объявила об отставке 22 мая, объяснив свое решение тем, что ей нужно заботиться о заболевшем муже – у него диагностировали крайне редкую форму рака костей.

По данным портала Axios, Габбард находилась в закулисном конфликте с Центральным разведывательным управлением США на протяжении нескольких месяцев.

Как в свою очередь писало агентство Reuters, покинуть пост Габбард вынудил Белый дом, в частности, правая активистка Лора Лумер, близкая к американскому президенту.