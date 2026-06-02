Москва2 июн Вести.О новом кадровом назначении президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social. Глава Белого дома произвел назначение в Нацразведке Соединенных Штатов Америки.

Новым руководителем Нацразведки США, пока с приставкой "исполняющего обязанности", стал глава управления жилищного финансирования Уильям (Билл) Пулте (William J. Pulte).

Я назначаю главу Федерального управления жилищного финансирования и председателя [ипотечного агентства] Fannie Mae / Freddie Mac Уильяма Пулте исполняющим обязанности директора Национальной разведки написал Трамп

Также Трамп добавил, что Пулте имеет опыт в управлении "наиболее чувствительной" сферой американской жизни – рынком недвижимости. Теперь в его обязанности войдет еще одна чувствительная сфера – национальная разведка. При этом, пояснил американский президент, Пулте сохранит за собой должность в агентстве жилищного финансирования и ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

Должность главы Нацразведки США стала вакантной после того, как в мае в отставку подала Тулси Габбард. В качестве причины ухода она назвала тяжелую болезнь мужа, хотя политические аналитики отмечали нарастающие разногласия между ней и Трампом на фоне конфликта с Ираном и ее конфликт с ЦРУ. Мандат Тулси Габбард на посту директора Нацразведки истекает 30 июня. Ранее Трамп обещал, что после ухода Габбард национальное разведывательное сообщество возглавит ее заместитель Аарон Лукас.