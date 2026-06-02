Москва2 июн Вести.Администрация США приостановила работу фонда, предназначенного для выплаты компенсаций сторонникам действующего президента Дональда Трампа, осужденным за участие в событиях 6 января 2021 года.

Министерство юстиции США заявило о намерении соблюсти решение федерального судьи, который запретил вносить средства в фонд и распределять их. Такое решение было принято после того, как республиканцы в сенате пригрозили объединиться с демократами для блокировки инициативы, сообщает NBC News.

По словам сенатора Теда Круза, около половины республиканцев в верхней палате были готовы проголосовать с демократами за ограничение или полную ликвидацию фонда.

Фонд должен был компенсировать ущерб сотням сторонников президента США Трампа, осужденным за уголовные преступления после нападения на здание Конгресса в Вашингтоне.

Ранее Трамп обвинил экс-директора ФБР Рэя в провокациях во время штурма Капитолия.