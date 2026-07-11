В США прекратили преследование сторонников Трампа, штурмовавших Капитолий Суд в США прекратил преследование участников штурма Капитолия

Москва11 июл Вести.Федеральный суд округа Колумбия удовлетворил ходатайство Минюста США о прекращении дела в отношении сторонников американского президента Дональда Трампа, которые обвинялись в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Ранее апелляционный суд отменил обвинительные решения в отношении Итана Нордина, Джозефа Биггса, Закари Рела и Доминика Пеццолы. После этого Минюст обратился с просьбой окончательно прекратить уголовное преследование.

Поскольку этого требуют конституция и правило 48(a) Федеральных правил уголовного судопроизводства, суд удовлетворит ходатайство правительства и окончательно прекратит дело без возможности повторного предъявления тех же обвинений говорится в судебном меморандуме

6 января 2021 года сторонники Трампа, члены правого движения Proud Boys ворвались в здание Конгресса США, пытаясь сорвать утверждение итогов президентских выборов, победу на которых тогда одержал Джо Байден.

После вступления в должность президента на второй срок Трамп помиловал около 1,5 тыс. человек, осужденных по различным статьям в связи с событиями 6 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что администрация США приостановила работу фонда, который предназначался для выплат осужденным за штурм Капитолия.