Минюст США избавил Трампа и его детей от налоговых разбирательств NYT: Трамп и его сыновья получили пожизненный иммунитет от налоговых проверок

Москва20 мая Вести.Президент США Дональд Трамп, члены его семьи и связанный с ними бизнес получили пожизненный иммунитет от любых текущих налоговых разбирательств. Соответствующую директиву подписал исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш.

Согласно документу, власти страны навсегда лишены права преследовать в судебном порядке или добиваться рассмотрения действующих налоговых исков против президента и его близких.

Как пишет The New York Times, положение было включено в качестве дополнения к сделке, по условиям которой Трамп отозвал иск к Федеральной налоговой службе на 10 миллиардов долларов в обмен на создание фонда в 1,8 миллиарда долларов для лиц, пострадавших, по его мнению, от политических преследований во время президентского срока Джо Байдена.

Решение Минюста освобождает американского президента от потенциальной выплаты около 100 миллионов долларов по итогам аудита, касающегося возврата налогов в размере 72,9 миллиона долларов, который он оформил и получил с 2010 года. Эта сумма составляет подоходный налог и проценты, уплаченные Трампом с 2005 по 2008 год, когда он был ведущим реалити-шоу "Ученик". Президент обосновал запрос на возврат налогов колоссальными убытками своего бизнеса, который включает казино и небоскреб в Чикаго. Налоговая служба, в свою очередь, предположила, что политик попытался списать одну и ту же сумму дважды.

