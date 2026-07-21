В США не дали перевести почти $100 млн "призракам" Минфин США предотвратил выплаты почти $100 млн умершим людям

Москва21 июл Вести.Американский Минфин заблокировал выплаты почти 100 миллионов долларов умершим гражданам после внедрения общегосударственной системы проверки платежей. Такое заявление сделал глава министерства Скотт Бессент.

Речь идет об использовании ведомством федеральной программы "Не платить" (Do Not Pay), подтверждающей личность получателя выплат.

Удалось предотвратить выплаты умершим гражданам на сумму около 100 миллионов долларов, которые в противном случае были бы произведены заявил Бессент

По его прогнозу, до конца 2026 года заблокируют выплаты на сумму до 350 миллионов долларов.

По подсчетам журналистов New York Post, 100 миллионов долларов - это 0,0036% от 2,7 триллиона федеральных выплат, проверенных в рамках кампании.

В феврале американский лидер Дональд Трамп подписал закон, который представляет Минфину доступ к реестру умерших американцев.