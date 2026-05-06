Москва6 маяВести.В Соединенных Штатах 186 тысяч умерших человек продолжают получать талоны на продукты. Об этом рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Его слова приводят РИА Новости.
Он подчеркнул, что "фейковые СМИ" на основе его речи выпустят заголовки о том, что Вэнс предлагает отнимать продовольственные талоны.
Прямо сейчас продовольственные талоны получают 186 000 умерших американцевсказал американский вице-президент во время выступления
По его мнению, нужно забрать продовольственные талоны у умерших людей.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вэнс займется борьбой с мошенничеством, которое носит "масштабный и повсеместный характер".