Вэнс рассказал, сколько умерших получают талоны на еду в США

Вэнс: 186 тысяч умерших в США получают талоны на продукты Вэнс рассказал, сколько умерших получают талоны на еду в США

Москва6 мая Вести.В Соединенных Штатах 186 тысяч умерших человек продолжают получать талоны на продукты. Об этом рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Его слова приводят РИА Новости.

Он подчеркнул, что "фейковые СМИ" на основе его речи выпустят заголовки о том, что Вэнс предлагает отнимать продовольственные талоны.

Прямо сейчас продовольственные талоны получают 186 000 умерших американцев сказал американский вице-президент во время выступления

По его мнению, нужно забрать продовольственные талоны у умерших людей.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вэнс займется борьбой с мошенничеством, которое носит "масштабный и повсеместный характер".