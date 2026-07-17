В США заявили о выявлении 400 тыс. "мертвых душ" в списках избирателей Маллин: около 400 тыс. зарегистрированных избирателей уже умерли

Москва17 июл Вести.Министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин заявил, что ведомство выявило около 400 тысяч умерших граждан, которые продолжают числиться в списках зарегистрированных избирателей.

По его словам, американское министерство обнаружило порядка 250 тысяч неграждан, зарегистрированных для участия в выборах. При этом цифра относится к анализу лишь четырех штатов.

Мы также работали со штатами, которые активно занялись этой проблемой, и обнаружили в их списках избирателей 28 тысяч неграждан, а также 400 тысяч умерших, которые по-прежнему числятся зарегистрированными избирателями сказал Маллин в беседе с журналистами

Следующие выборы в США состоятся 3 ноября. В этот день будут избраны 33 сенатора, все 435 членов Палаты представителей Конгресса, а также пройдут выборы в законодательные органы многих штатов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия относится к числу противников Америки, которые могут повлиять на результаты выборов. Москва отвергла любые обвинения, подчеркнув, что никоим образом не вмешивается в политический процесс Штатов.