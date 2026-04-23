Москва23 апр Вести.Действующие из-за рубежа преступники ежегодно наносят американцам ущерб на сотни миллиардов долларов, заявил помощник министра финансов США Джонатан Берк на заседании комитета Палаты представителей по финансовым услугам.

Видеозапись его выступления доступна на YouTube-канале GOPFinancialServices, связанном с названным комитетом нижней палаты Конгресса.

Организованные преступные группы устраивают аферы из крупных центров за границей. Эти аферы обходятся нашим налогоплательщикам в сотни миллиардов долларов ежегодно сказал Берк во время слушаний

Он подчеркнул, что подобный уровень правонарушений неприемлем, а борьба с мошенничеством стала ключевым вызовом для Министерства финансов.

17 апреля Федеральная торговая комиссия США сообщила, что в 2025 году американцы потеряли из-за действий мошенников рекордные 15,9 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что пользователей сети, которые заходят на сайт "Инопланетяне", предупреждают о мошенничестве на американском государственном интернет-ресурсе, который был зарегистрирован после того, как президент США Дональд Трамп пообещал раскрыть секретную информацию о неопознанных летающих объектах.