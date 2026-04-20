Мошенники зарегистрировали на себя правительственный сайт США "Инопланетяне"

Москва20 апр Вести.Предупреждение о мошенниках, скопировавших интернет-адрес американского правительственного сайта "Инопланетяне" (aliens.gov), появляется при попытке зайти на сайт, сообщает РИА Новости.

Сайт "Инопланетяне" зарегистрирован в марте, поскольку президент США Дональд Трамп обещал обнародовать секретные сведения властей о неопознанных летающих объектах (НЛО).

Интернет-адрес aliens​​​.gov зарегистрирован на правительственном домене США, предназначенном только для госорганов.

Уведомление, которое появляется при заходе на сайт, гласит: "Этот сайт может выдавать себя за aliens.gov, чтобы украсть ваши финансовые и личные сведения. Вернитесь на предыдущую страницу".

В прошлом году мошенники обманули американцев на рекордные $15,9 млрд, в 2024 году - на $12,5 млрд, сообщает Федеральная торговая комиссия (независимый орган по защите прав потребителей).