Бессент подтвердил заморозку $344 млн якобы связанной с Ираном криптовалюты Бессент подтвердил, что США заморозили $344 млн якобы иранской криптовалюты

Москва24 апр Вести.Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил информацию, что США заморозили криптовалютные кошельки с активами в 344 миллионов долларов из-за подозрений в связях с иранским правительством.

Бессент подчеркнул, что США продолжат мероприятия по борьбе с иранскими финансами.

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов вводит санкции против ряда криптовалютных кошельков, связанных с Ираном. В результате чего будет заморожено 344 миллиона долларов в криптовалюте написал Бессент в соцсети X

Ранее телеканал CNN сообщил, что компания Tether, известная созданием стейблкоина USDT, по требованию правительства США заморозила 344 миллиона долларов криптовалюты на кошельках, которые Вашингтон считает иранскими.

До этого министерство финансов США ввело новые санкции против Ирана. Они затронули восемь граждан Исламской Республики, четыре юрлица и два самолета.