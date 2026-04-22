Москва22 апр Вести.США приостановили поставки наличных долларовых банкнот в Ирак, а также заморозили программы сотрудничества в сфере безопасности с Багдадом.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники.

В материале указывается, что эти меры призваны усилить давление на иракские власти с целью роспуска местных проиранских военных формирований.

По данным издания, Министерство финансов США заблокировало перевод около 500 миллионов долларов, предназначенных для Ирака. Эти средства, являющиеся доходами от продажи иракской нефти, аккумулируются на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка.

Отмечается, что данная приостановка является уже второй с начала военной операции Соединенных Штатов против Ирана.

Кроме того, американская администрация заморозила финансирование ряда программ по подготовке иракских военных и контртеррористических подразделений с целью ослабить связи Ирака с Ираном.

Ранее глава Министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что масштабное экономическое давление в отношении Ирана продолжится.