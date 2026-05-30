Москва30 маяВести.США заблокировали криптовалюту Ирана на примерно один миллиард долларов. Об этом заявил глава американского минфина Скотт Бессент в ходе Экономического форума имени Рональда Рейгана.
Мы, я полагаю, конфисковали около миллиарда долларов их [Ирана] криптовалютысказал Бессент
Министр финансов США также заявил о готовности Вашингтона снять часть ограничений в отношении Ирана для помощи его народу, если Тегеран выполнит определенные условия. В то же время Бессент подчеркнул, что они могут ужесточить санкции против исламской республики, если Тегеран не сделает этого.
Существуют определенные условия, которые Иран должен будет выполнить. Мы ввели новые санкции ... Если потребуется, мы можем сделать гораздо больше, но в то же время мы можем и снять часть ограничений, чтобы помочь иранскому народуотметил глава министерства финансов США
В апреле стало известно, что Вашингтон заморозил криптовалютные активы на сумму в 344 миллиона долларов на кошельках, которые якобы причастны к финансовым операциям правительства Ирана.