Глава Минфина США: Вашингтон конфисковал около $1 млрд криптовалюты Тегерана Бессент подтвердил, что США заблокировали около $1 млрд криптовалюты Ирана

Москва30 мая Вести.США заблокировали криптовалюту Ирана на примерно один миллиард долларов. Об этом заявил глава американского минфина Скотт Бессент в ходе Экономического форума имени Рональда Рейгана.

Мы, я полагаю, конфисковали около миллиарда долларов их [Ирана] криптовалюты сказал Бессент

Министр финансов США также заявил о готовности Вашингтона снять часть ограничений в отношении Ирана для помощи его народу, если Тегеран выполнит определенные условия. В то же время Бессент подчеркнул, что они могут ужесточить санкции против исламской республики, если Тегеран не сделает этого.

Существуют определенные условия, которые Иран должен будет выполнить​​​. Мы ввели новые санкции ... Если потребуется, мы можем сделать гораздо больше, но в то же время мы можем и снять часть ограничений, чтобы помочь иранскому народу отметил глава министерства финансов США

В апреле стало известно, что Вашингтон заморозил криптовалютные активы на сумму в 344 миллиона долларов на кошельках, которые якобы причастны к финансовым операциям правительства Ирана.