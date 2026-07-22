Власти США выписали нелегалам штрафов на $84 млрд, а собрали только $1,2 млрд Fox News: власти США выписали нелегалам штрафов на $84 млрд, а собрали $1,2 млрд

Москва22 июл Вести.Министерство внутренних дел США с начала второго президентского срока Дональда Трампа выписало штрафов нелегальным мигрантам на 84 миллиарда долларов, из которых были уплачены только 1,2 миллиарда. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник в ведомстве.

Министерство внутренних дел выписало в гражданском порядке более 100 тысяч штрафов в общей сложности примерно на 84 миллиарда долларов нелегальным мигрантам при администрации Трампа… По состоянию на июль ведомство собрало около 1,2 миллиарда долларов в виде уплаты [штрафов] отмечается в материале

В частности, речь идет о штрафах, которые начали выписывать нелегалам, не выполнившим окончательные предписания покинуть Штаты самостоятельно. В таком случае штраф составляет 998 долларов за каждый день пребывания в стране.

Как ранее сообщал канал Newsmax, администрация Трампа планирует открыть объект временного содержания семей мигрантов и детей без сопровождения в Луизиане. По данным канала, это должно ускорить процесс их депортации.