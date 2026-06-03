Советник главы ЦБ Алексей Можин скончался в возрасте 69 лет

Не стало советника главы Центробанка Алексея Можина Советник главы ЦБ Алексей Можин скончался в возрасте 69 лет

Москва3 июн Вести.В возрасте 69 лет скончался советник главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной Алексей Можин. Об этом со ссылкой на окружение экономиста сообщает ТАСС.

По словам источника, Можин умер от тяжелой болезни.

До 70-летия он не дожил менее трех недель говорится в сообщении

Позже информацию подтвердили в Банке России.

С 1980-х гг. Алексей Можин работал в финансовых учреждениях СССР и РФ. С 1996 по 2024 гг. представлял Россию в Международном валютном фонде. В последние годы был дуайеном совета директоров, затем работал советником главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.