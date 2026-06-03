Москва3 июнВести.В возрасте 69 лет скончался советник главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной Алексей Можин. Об этом со ссылкой на окружение экономиста сообщает ТАСС.
По словам источника, Можин умер от тяжелой болезни.
До 70-летия он не дожил менее трех недельговорится в сообщении
Позже информацию подтвердили в Банке России.
С 1980-х гг. Алексей Можин работал в финансовых учреждениях СССР и РФ. С 1996 по 2024 гг. представлял Россию в Международном валютном фонде. В последние годы был дуайеном совета директоров, затем работал советником главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.