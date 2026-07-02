Власти Москвы выразили соболезнования в связи со смертью Старовойтова Московские власти выразили соболезнования родным и близким Старовойтова

Москва2 июл Вести.Мэрия и правительство Москвы выразили свои соболезнования родным и близким первого заместителя руководителя аппарата Алексея Старовойтова. Их приводит пресс-служба московских властей.

Чиновник умер на 47-м году жизни.

С глубоким прискорбием сообщаем, что 30 июня 2026 года скончался Алексей Вячеславович Старовойтов – первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы сказано в публикации

Согласно информации СМИ, 46-летний Старовойтов умер в результате острой сердечной недостаточности.

Его тело обнаружила супруга в их квартире.