Москва2 июлВести.Мэрия и правительство Москвы выразили свои соболезнования родным и близким первого заместителя руководителя аппарата Алексея Старовойтова. Их приводит пресс-служба московских властей.
Чиновник умер на 47-м году жизни.
С глубоким прискорбием сообщаем, что 30 июня 2026 года скончался Алексей Вячеславович Старовойтов – первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвысказано в публикации
Согласно информации СМИ, 46-летний Старовойтов умер в результате острой сердечной недостаточности.
Его тело обнаружила супруга в их квартире.