В ТПП Татарстана сообщили о смерти зампреда Артура Николаева Скоропостижно скончался зампред ТПП Татарстана Артур Николаев

Москва20 июл Вести.В понедельник, 20 июля, стало известно о смерти первого заместителя председателя Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан Артура Николаева. О его кончине сообщили в пресс-службе ТТП РТ.

С глубоким прискорбием сообщаем, что скоропостижно скончался Первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан Артур Николаев говорится в некрологе, опубликованном в мессенджере MAX

Причины смерти пока не раскрываются. О месте и времени прощания с Артуром Николаевым будет сообщено дополнительно.