Москва4 июн Вести.Ушел из жизни руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Чукотскому автономному округу Алексей Трошин, сообщил в мессенджере МАХ губернатор региона Владислав Кузнецов.

Глава Чукотки выразил соболезнования родным, близким и коллегам умершего.

Алексей Геннадьевич – принципиальный и ответственный руководитель, он многое сделал для развития налоговой системы нашего региона. Его преданность делу всегда была примером для коллег. Для Чукотки его уход – невосполнимая утрата. Светлая память замечательному человеку и настоящему профессионалу написал Кузнецов

Трошин работал в налоговых органах с 1994 года, с момента окончания Дальневосточного государственного аграрного университета. Прошел путь от рядового инспектора до руководителя управления. В мае 2022 года возглавил УФНС по Чукотскому автономному округу.