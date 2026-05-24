Глава Нальчика умер на 55-м году жизни Мэр Нальчика Таймураз Ахохов умер на 55-м году жизни

Москва24 мая Вести.Глава городского округа Нальчик Таймураз Ахохов скончался на 55-м году жизни, сообщили в пресс-службе администрации главы республики Казбека Кокова.

Он родился в 1971 году в Баксане Кабардино-Балкарской АССР. В разное время он работал в налоговых органах, МВД. В марте 2015 года Ахохова назначили замминистра труда, занятости и социальной защиты КБР. В апреле 2018 года он стал врио главы Нальчика, а 8 июня того же года утвержден в этой должности.