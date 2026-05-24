Москва24 маяВести.Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной мэра Нальчика Таймураза Ахохова. Коков назвал случившееся тяжёлой утратой.
Сегодня Кабардино‑Балкария понесла тяжёлую утрату — безвременно, в расцвете сил ушёл из жизни глава местной администрации городского округа Нальчик Таймураз Борисович Ахохов, —Глубоко порядочный человек, надёжный товарищ, любящий сын, отец, брат — его скоропостижная смерть стала тяжёлым ударом для родных и близких ему людей, для всех, кто его зналнаписал Казбек Коков в мессенджере МАХ
Таймураз Ахохов скончался 24 мая у себя дома. Предварительно причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Похороны мэра Нальчика пройдут в понедельник, 25 мая.