Москва24 мая Вести.Проверяются обстоятельства смерти мэра Нальчика Таймураза Ахохова. Об этом сообщило Следственное управление СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике.

По предварительным данным, 24 мая Ахохов был обнаружен без признаков жизни.

Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ведется опрос родственников, коллег, а также лиц из близкого окружения умершего говорится в сообщении

По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством. Руководство следственного управления лично контролирует ход расследования.

Ранее сообщалось, что похороны мэра Нальчика состоятся в понедельник, 25 мая.