Москва4 маяВести.Председатель Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев скончался. Об этом в MAX сообщил глава региона Радий Хабиров.
Сегодня ночью ушел из жизни Константин Толкачев - председатель Госсобрания - Курултая РБ. Его не стало в Москве на 74-м годунаписал Хабиров
Константин Толкачев умер после тяжелого заболевания, уточнил глава региона Он назвал уход Толкачева из жизни тяжелой утратой.
Информация о дате прощания будет сообщена позже.
Толкачев руководил законодательным органом республики около 27 лет.