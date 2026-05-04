Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев умер в возрасте 73 лет

Не стало председателя Госсобрания Башкирии Константина Толкачева Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев умер в возрасте 73 лет

Москва4 мая Вести.Председатель Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев скончался. Об этом в MAX сообщил глава региона Радий Хабиров.

Сегодня ночью ушел из жизни Константин Толкачев - председатель Госсобрания - Курултая РБ. Его не стало в Москве на 74-м году написал Хабиров

Константин Толкачев умер после тяжелого заболевания, уточнил глава региона Он назвал уход Толкачева из жизни тяжелой утратой.

Информация о дате прощания будет сообщена позже.

Толкачев руководил законодательным органом республики около 27 лет.