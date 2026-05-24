Москва24 маяВести.В Дагестане умер бывший председатель народного собрания и экс-председатель правительства республики Хизри Шихсаидов. Об этом в своих соцсетях сообщил общественный деятель Шамиль Хадулаев.
Бывшему политику было 78 лет.
Скончался Хизри Исаевич Шихсаидов. Похороны сегодня будут в с. Буглен Буйнакского районанаписал Хадулаев
Шихсаидов был спикером парламента Дагестана с февраля 2013 по сентябрь 2021 года. Также он занимал должности первого заместителем председателя госсовета, председателя правительства, председателя Счетной палаты республики.