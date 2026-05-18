Первый спикер парламента Ингушетии скончался в возрасте 82 лет

Москва18 мая Вести.В возрасте 82 лет скончался первый председатель Народного Собрания Ингушетии, автор конституции республики, профессор Мурат Келигов. Об этом со ссылкой на парламент региона сообщил "Интерфакс".

Ушел из жизни автор основного закона Ингушетии, первый доктор философских наук среди ингушей, первый председатель Народного собрания республики Мурат Келигов говорится в сообщении

В 1988 году Келигов был включен в список ведущих ученых и педагогов северокавказских вузов, став первым доктором философских наук из числа ингушей. В 1993-1994 гг. работал над проектом первой Конституции Ингушетии. В марте 1994 года Келигова избрали первым председателем Народного Собрания республики.

Мурат Юсупович - Почетный работник высшего профессионального образования РФ, был награжден орденом республики "За заслуги", обладатель всесоюзной медали "За трудовую доблесть".

Депутаты выразили соболезнования родным и близким Мурата Келигова. По словам источника, похороны бывшего парламентария пройдут в его родном ингушском селе Кантышево. Уточняется, что на траурное мероприятие приедут представители Народного собрания и правительства региона.