Москва19 апрВести.Казахстанский и советский писатель, поэт, драматург и общественный деятель Мухтар Шаханов ушел из жизни в 83-летнем возрасте. Информацию об этом распространило Минкультуры и информации Казахстана.
В сообщении сказано, что Шаханов выдающейся личностью.
[Он] умел создавать произведения высокого уровня и соединять поэзию с гражданской позициейговорится в материале
Мухтар Шаханов – Народный писатель Казахстана, а также Герой Труда страны. Был депутатом Верховного Совета СССР, депутатом Верховного Совета Казахстана, послом Казахстана в Киргизии.