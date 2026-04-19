Умер советский и казахстанский писатель и поэт Мухтар Шаханов

Москва19 апр Вести.Казахстанский и советский писатель, поэт, драматург и общественный деятель Мухтар Шаханов ушел из жизни в 83-летнем возрасте. Информацию об этом распространило Минкультуры и информации Казахстана.

В сообщении сказано, что Шаханов выдающейся личностью.

[Он] умел создавать произведения высокого уровня и соединять поэзию с гражданской позицией говорится в материале

Мухтар Шаханов – Народный писатель Казахстана, а также Герой Труда страны. Был депутатом Верховного Совета СССР, депутатом Верховного Совета Казахстана, послом Казахстана в Киргизии.