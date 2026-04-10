Первого главу Тывы Ооржака кремируют и похоронят по буддийским традициям

Москва10 апр Вести.Первый президент Республики Тыва Шериг-оол Ооржак будет кремирован и похоронен по буддийским традициям. Об этом в беседе с ТАСС сообщил его сын Андриан Ооржак.

Церемония прощания состоится 11 апреля, в субботу, в этот день в республике объявлен траур.

Процедура погребения пройдет по всем буддийским канонам. Отца кремируют и прах отправят в родное село Шекпээр. Мы предполагаем, что 14 или 15 апреля проведем церемонию погребения приводит агентство слова своего собеседника

Шериг-оол Ооржак родился 24 июля 1942 года. Служил в армии, работал плотником и преподавателем физкультуры. В 1980 году был избран председателем Барун-Хемчикского районного Совета народных депутатов.

Ооржак умер в возрасте 83 лет 8 апреля.