Москва10 апрВести.Первый президент Республики Тыва Шериг-оол Ооржак будет кремирован и похоронен по буддийским традициям. Об этом в беседе с ТАСС сообщил его сын Андриан Ооржак.
Церемония прощания состоится 11 апреля, в субботу, в этот день в республике объявлен траур.
Процедура погребения пройдет по всем буддийским канонам. Отца кремируют и прах отправят в родное село Шекпээр. Мы предполагаем, что 14 или 15 апреля проведем церемонию погребенияприводит агентство слова своего собеседника
Шериг-оол Ооржак родился 24 июля 1942 года. Служил в армии, работал плотником и преподавателем физкультуры. В 1980 году был избран председателем Барун-Хемчикского районного Совета народных депутатов.
Ооржак умер в возрасте 83 лет 8 апреля.