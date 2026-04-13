Экс-чиновник на Чукотке получил два года за халатность, повлекшую смерть ребенка

Москва13 апр Вести.Анадырский городской суд назначил наказание в виде двух лет колонии-поселения бывшему чиновнику, из-за бездействия которого в Заливе Креста погиб ребенок, сообщила пресс-служба СУ СК России по Чукотскому АО в мессенджере MAX.

Бывший первый заместитель начальника Управления гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа обвинен в халатности, повлекшей смерть человека.

Десятого апреля 2024 года в ведомство поступило сообщение о том, что на льду Залива Креста вблизи села Конергино Иультинского района находится восьмилетняя девочка, чьи родители провалились под лед при катании на снегоходе. Ребенок был один, в мороз, в мокрой одежде.

… осужденный… не организовал поиск и спасение ребенка, в том числе с применением авиационной техники – вертолета, в результате чего потерпевшая, не дождавшись помощи, скончалась в результате общего переохлаждения организма от воздействия чрезмерно низкой природной температуры отметили в пресс-службе

Помимо основного наказания, мужчину лишили права занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.