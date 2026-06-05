Москва5 июнВести.В Краснодарском крае капитана морского судна признали виновным по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека. Подробности сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в MAX.
Как установило следствие, в феврале 2023 года подсудимый перевозил на сухогрузе карбонат кальция из порта Искендерун в Новороссийск.
Находясь на якорной стоянке в районе села Кабардинка, 21 февраля 2023 года сухогруз потерпел крушение. Причиной крушения стало бездействие капитана по обеспечению безопасности судна в условиях штормовой погодыговорится в сообщении
По данным следствия, несмотря на полученный сигнал о шторме, подсудимый не снял судно с якоря, нарушив установленный регламент. В результате сухогруз затонул.
Крушение судна привело к гибели второго помощника капитана, причинению экологического ущерба акватории Черного моря, а также материального ущерба владельцу суднасообщили в ведомстве
Суд приговорил виновного к 2 годам 6 месяцам колонии-поселении. Также он лишен права управлять водным транспортом на срок 2 года.