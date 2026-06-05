На Кубани капитана морского судна осудили за гибель члена экипажа

Капитану сухогруза на Кубани вынесли приговор по факту гибели члена экипажа На Кубани капитана морского судна осудили за гибель члена экипажа

Москва5 июн Вести.В Краснодарском крае капитана морского судна признали виновным по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека. Подробности сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в MAX.

Как установило следствие, в феврале 2023 года подсудимый перевозил на сухогрузе карбонат кальция из порта Искендерун в Новороссийск.

Находясь на якорной стоянке в районе села Кабардинка, 21 февраля 2023 года сухогруз потерпел крушение. Причиной крушения стало бездействие капитана по обеспечению безопасности судна в условиях штормовой погоды говорится в сообщении

По данным следствия, несмотря на полученный сигнал о шторме, подсудимый не снял судно с якоря, нарушив установленный регламент. В результате сухогруз затонул.

Крушение судна привело к гибели второго помощника капитана, причинению экологического ущерба акватории Черного моря, а также материального ущерба владельцу судна сообщили в ведомстве

Суд приговорил виновного к 2 годам 6 месяцам колонии-поселении. Также он лишен права управлять водным транспортом на срок 2 года.