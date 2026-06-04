На Кубани назначили еще одно наказание капитану затонувшего сухогруза Seamark Капитану затонувшего сухогруза Seamark назначили еще одно наказание

Москва4 июн Вести.Краснодарский краевой суд вынес дополнительное наказание капитану морского сухогруза Seamark, затонувшего в 2023 году, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В феврале 2023 года морской сухогруз Seamark перевозил партию карбоната кальция из турецкого порта Искендерун в Новороссийск.

Из-за ухудшения погоды сухогруз встал на якорную стоянку неподалёку от села Кабардинка. Метеорологи предупредили о надвигающемся шторме. По всем правилам безопасности в такой ситуации нужно было снять судно с якоря и увести его в более безопасное место. Но капитан Бахман Таги Оглы Багиров не предпринял никаких мер, оставив сухогруз на прежнем месте, надеясь, вероятно, что судно выдержит натиск стихии. В результате, судно потерпело крушение, погиб второй помощник капитана. Кроме того, авария нанесла серьёзный урон окружающей среде — акватория Чёрного моря пострадала из‑за последствий крушения. Также потерпел убытки и владелец сухогруза.

Геленджикский городской суд признал капитана Багирова виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Суд вынес приговор: 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии‑поселении.

Затем материалы дела попали на рассмотрение в Краснодарский краевой суд — уже в апелляционном порядке. И суд назначил дополнительное наказание уже осужденному капитану сухогруза.

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда, рассмотрев материалы дела в апелляционном порядке, назначила осужденному дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению водным транспортом на срок 2 года говорится в сообщении

Приговор вступил в законную силу.