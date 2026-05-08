Капитана частично затонувшего в Енисее теплохода будут судить за разлив топлива

Москва8 мая Вести.В Красноярском крае капитан затонувшего буксирного теплохода предстанет перед судом по делу о разливе топлива с ущербом 1,5 миллиардов рублей. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Также на скамье подсудимых оказался помощник капитана, добавили в надзорном ведомстве.

По данным следствия, в июне 2025 года двое жителей Омска, состоящие в должностях капитана и старшего помощника капитана теплохода Обь-Иртышского речного пароходства, не обеспечили соблюдение требований безопасности плавания. Это привело к тому, что теплоход вышел за кромку судового хода с последующим навалом на каменистый грунт. В результате произошло частичное затопление судна с разливом дизельного топлива в Енисей.

В результате причинен ущерб в размере более 1,5 млрд рублей сказано в сообщении

В отношении речников было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба.

Уголовное дело будет направлено в Казачинский районный суд Красноярского края.