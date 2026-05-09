Двух омичей обвинили в крушении теплохода на Енисее

Москва9 мая Вести.В Красноярске два человека обвиняются в причинении ущерба в 1,5 миллиарда рублей после частичного затопления теплохода. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что в отношении обоих мужчин – капитана и старшего помощника судна – утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 263 УК РФ.

Инцидент произошел в июне 2025 года.

По версии следствия, капитан и старший помощник при движении буксирного теплохода не обеспечили соблюдение требований безопасности плавания говорится в канале ведомства в MAX

Уточняется, что это привело к частичному затоплению судна с разливом дизельного топлива в акваторию реки Енисей. В результате инцидента причинен ущерб на сумму, превышающую 1,5 млрд рублей.