В Петербурге возбудили дело после столкновения теплохода с Троицким мостом

Уголовное дело возбудили после столкновения теплохода в мостом в Петербурге В Петербурге возбудили дело после столкновения теплохода с Троицким мостом

Москва11 авг Вести.В Санкт-Петербурге по результатам проверки было возбуждено уголовное дело по факту столкновения пассажирского теплохода с опорой Троицкого моста. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

По данным ведомства, днем 12 июля капитан-механик теплохода, на борту которого находился 21 пассажир, в судоходном пролете Троицкого моста не справился с управлением и совершил навал на арочную часть моста. Собственнику был причинен ущерб в размере более 1 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту навала теплохода на арочную часть Троицкого моста в Санкт-Петербурге по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба) сказано в сообщении

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.