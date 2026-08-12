В Петербурге завели дело из-за удара током ребенка при купании в Малой Невке

Заведено дело после удара током ребенка в акватории питерского яхт-клуба В Петербурге завели дело из-за удара током ребенка при купании в Малой Невке

Москва12 авг Вести.В Петербурге возбудили уголовное дело из‑за того, что в яхт‑клубе на Южной дороге небезопасно подавали электричество на пришвартованные суда, сообщает пресс-служба СК России по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, днем, 10 августа 2026 года, лица из числа сотрудников яхт-клуба, расположенного на Южной дороге в городе Санкт-Петербурге, не обеспечили безопасное и надлежащее предоставление услуг по передаче электрической энергии суднам, пришвартованным на левом берегу реки Малая Невка говорится в сообщении

В результате, купавшийся недалеко от яхт-клуба 11-летний подросток получил удар токам и был госпитализирован.

Как уточняют в ведомстве, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).