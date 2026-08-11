Премию имени Кеосаяна вручат спасшему ребенка на пляже в Петербурге мужчине

Мужчина, спасший ребенка на петербургском пляже, получит премию имени Кеосаяна Премию имени Кеосаяна вручат спасшему ребенка на пляже в Петербурге мужчине

Москва11 авг Вести.Мужчина, который спас ребенка, получившего удар током на пляже в Санкт-Петербурге, получит 23-ю премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

11-летний мальчик купался вблизи яхт-клуба на Крестовском острове и получил удар током от размещенного на причале электрощитка. Ребенок начал захлебываться на глазах у отдыхающих. Несколько человек, попытавшиеся ему помочь, тоже получили удар током.

Один из мужчин догадался взять бревно, добрался до мальчика и спас его.

Спасителю низкий поклон и премия от нас с Тиграном заявила Симоньян в Telegram-канале

22-ю премию имени Тиграна Кеосаяна получит подросток, который спас малыша, забравшегося на подоконник. До этого премию вручили 13-летней Ксюше из Пермского края, которая во время паводка спасла бабушку.

Главред RT вручает премию имени Тиграна Кеосаяна в размере 1 млн рублей людям, которые, рискуя собой, спасают других.