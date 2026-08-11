Москва11 авгВести.Мужчина, который спас ребенка, получившего удар током на пляже в Санкт-Петербурге, получит 23-ю премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.
11-летний мальчик купался вблизи яхт-клуба на Крестовском острове и получил удар током от размещенного на причале электрощитка. Ребенок начал захлебываться на глазах у отдыхающих. Несколько человек, попытавшиеся ему помочь, тоже получили удар током.
Один из мужчин догадался взять бревно, добрался до мальчика и спас его.
Спасителю низкий поклон и премия от нас с Тиграномзаявила Симоньян в Telegram-канале
22-ю премию имени Тиграна Кеосаяна получит подросток, который спас малыша, забравшегося на подоконник. До этого премию вручили 13-летней Ксюше из Пермского края, которая во время паводка спасла бабушку.
Главред RT вручает премию имени Тиграна Кеосаяна в размере 1 млн рублей людям, которые, рискуя собой, спасают других.