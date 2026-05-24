Полицейским, спасшим людей из огня в Ханты-Мансийске, вручили премию Кеосаяна Спасшим людей лейтенантам полиции вручили премию имени Тиграна Кеосаяна

Москва24 мая Вести.Лейтенантов полиции Алексея Земерова и Заура Рамазанова, которые спасли людей из горящего дома в Ханты-Мансийске, наградили одиннадцатой премией имени Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Спасибо вам, парни! говорится в сообщении

Ночью 20 мая загорелся жилой дом. Инспекторы ДПС, находящиеся на дежурстве, вывели из горящего дома четверых человек, в том числе 10-летнюю девочку.

Симоньян учредила премию имени Тиграна Кеосаяна, узнав о воспитательницах детсада в Бугуруслане, которые спасли детей от нападения злоумышленника. Размер премии - 1 миллион рублей.