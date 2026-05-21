Премию Кеосаяна получат сотрудники ДПС, спасшие людей на пожаре в ХМАО Полицейские, спасшие людей из горящего дома в ХМАО, получат премию Кеосаяна

Москва21 мая Вести.Сотрудники полиции, которые спасли людей из горящего дома в Ханты-Мансийске, получат премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Одиннадцатую премию имени Тиграна получат лейтенанты полиции Алексей Земеров и Заур Рамазанов, которые спасли людей из горящего дома в Ханты-Мансийске написала она в своем Telegram-канале

Пожар в жилом доме произошел ночью 20 мая. Двое инспекторов ДПС, находящиеся на дежурстве, получили сообщение о возгорании, прибыли на место раньше сотрудников МЧС и вывели из горящего дома четверых человек, в том числе 10-летнюю девочку. Ее один из силовиков вынес на руках.