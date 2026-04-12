В Ханты-Мансийске при пожаре в частном доме погибли три человека

Три человека стали жертвами пожара в Ханты-Мансийске

Москва12 апр Вести.В Ханты-Мансийске произошел пожар в частном доме, жертвами возгорания стали три человека, сообщает ГУ МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в своем канале в MAX.

Трагедия произошла на улице Чапаева. Когда пожарные приехали на место происшествия, дом уже полностью был охвачен огнем.

В ходе тушения и разбора конструкций огнеборцы обнаружили троих погибших, предположительно взрослых говорится в сообщении

Причины возгорания устанавливаются. В борьбе с огнем были задействованы 16 человек и 4 единицы техники.