Москва12 апрВести.В Ханты-Мансийске произошел пожар в частном доме, жертвами возгорания стали три человека, сообщает ГУ МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в своем канале в MAX.
Трагедия произошла на улице Чапаева. Когда пожарные приехали на место происшествия, дом уже полностью был охвачен огнем.
В ходе тушения и разбора конструкций огнеборцы обнаружили троих погибших, предположительно взрослыхговорится в сообщении
Причины возгорания устанавливаются. В борьбе с огнем были задействованы 16 человек и 4 единицы техники.