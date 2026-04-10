Москва10 апр Вести.Десятая премия имени Тиграна Кеосаяна будет выплачена Хатибу Джабраилову и Юсупу Магомедову, которые спасли четверых детей во время наводнения в Дагестане, сообщила в своем Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Ранее Маргарита Симоньян рассказывала, что учредить премию "для хороших людей" имени ее покойного супруга ее вдохновила история оренбургских воспитательниц, которые, рискуя жизнью, защитили детей от мужчины с ножом. Затем премия была вручена семье погибшего при нападении на анапский техникум охранника, петербургскому дворнику, спасшему выпавшего из окна ребенка, и нескольким людям, поймавшим другого выпавшего ребенка, Герою России Сергею Ярашеву, который в одиночку 68 дней удерживал позиции ВС РФ в ДНР, и мужчине, спасшему девочку в Махачкале.

Премию имени Тиграна в миллион рублей я выдаю простым людям, которые спасают людей, рискуя собой написала Маргарита Симоньян

Из-за обильных осадков в конце марта и начале апреля в Дагестане размыло берега рек, произошел прорыв дамбы, в разных местах сошли сели. В результате разгула стихии обрушились несколько мостов, нарушилось электроснабжение, подтоплено большое количество жилых домов. Погибли 6 человек, в том числе трое детей.

В регионе объявлен режим ЧС федерального уровня. На данный момент остаются подтопленными более 1000 жилых домов в 8 населенных пунктах, продолжаются работы восстановлению энергоснабжения, газоснабжения и холодного водоснабжения.