"Не паникуй!": дагестанец рассказал о спасении женщины после прорыва дамбы Житель Дагестана прославился тем, что спас несколько людей при ЧС в Мамедкале

Москва18 апр Вести.Житель дагестанского села Джемикент Шихназар Гаджибалаев прославился в регионе тем, что спас несколько человек после прорыва дамбы и наводнения в поселке Мамедкала. О своем героическом поступке он рассказал ИС "Вести".

По словам мужчины, в поселок он приехал к товарищам погостить. После прорыва дамбы вода начала сносить людей на улице. Он услышал крик одной из пострадавших и на спине вытащил ее из потока воды.

Помогать надо, так не оставишь же. И если бы она ушла [под воду], то потом это на всю жизнь перед глазами бы стояло. Я ей тогда сказал: "Никого не слушай и не паникуй, я тебя вытащу. Если я уйду, ты тоже уйдешь. Все". Вот так и вытаскивали. Вытаскивал на спине, потому что у нее ноги из-за холодной воды уже отказали поделился он

Впоследствии совместными усилиями со спасенной они нашли ее супруга и помогли выбраться из воды. Подвиг Гаджибалаева и в Мамедкале, и в Джемикенте обсуждают до сих пор. По словам местных, он стал примером доблести и смелости для молодежи.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что пострадавшие в результате наводнений могут претендовать на получение единовременной материальной помощи, а также на компенсацию утраченного имущества.