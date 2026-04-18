Жители Дагестана о спасении при потопах: детей везли в ковшах тракторов Жители Мамедкалы в Дагестане о потопах: детей сажали в ковш трактора

Москва18 апр Вести.Жители дагестанского поселка Мамедкала для ИС "Вести" рассказали, как удалось оперативно эвакуировать людей после прорыва плотины.

Мы готовились к ситуации: наши братья находились непосредственно на плотине и наблюдали всю картину. Когда ее прорвало, нам позвонили и сказали. Дальше мы уже сгруппировались и начали помогать эвакуировать людей. Мы ездили на "КамАЗе", сперва вытаскивали машины, потом людей [из поселка] начали вытаскивать Другие наши братья на "КамАЗах" тоже очень большую работу сделали рассказал местный житель Шамиль Балабеков

Спасенные жители Мамедкалы вспоминают, что вода поступала быстро, однако сельчане оперативно помогали в эвакуации. Детей, чтобы не унесло течением, вывозили в ковшах тракторов.

[Спускали со второго этажа] сначала детей, подвязывали их, чтобы не унесло, потому что течение было очень сильное и высота была огромная. Детей сажали в ковш трактора, и вот так спасали всю семью. Ребятам, которые помогали, - честь и хвала поделилась местная жительница Джамиля Бурая

Как сообщал ранее глава Дагестана Сергей Меликов, в Мамедкале работают комиссии, которые будут проводить оценку ущерба, нанесенного стихией жилым домам.

Обильные осадки в Дагестане в конце марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс.