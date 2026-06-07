Для пострадавших от прорыва плотины в Дагестане строят новые дома

В Дагестане строят дома для пострадавших от прорыва плотины Для пострадавших от прорыва плотины в Дагестане строят новые дома

Москва7 июн Вести.Строительство жилых домов для людей, оставшихся без крова после прорыва плотины, началось в Дагестане на участке в десять гектаров. После окончания строительства сюда переедут жители поселка Мамедкала Дербентского района. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врио главы Республики Дагестан Федора Щукин​​​а.

Там на сегодняшний день уже подготовлен под застройку, расчищен участок в десять гектаров, на котором пострадавшие семьи получат по наделу земли - десять соток - и новые дома по 100 квадратных метров. На данный момент начаты строительные работы приводятся в сообщении слова Щукина

Семьи, которые не захотят оставаться в поселке получат компенсационные выплаты за поврежденный дом – из расчета 81 тысяча рублей на квадратный метр.

В Дербентском районе 5 апреля из-за обильных осадков и перенаполнения Геджухского водохранилища прорвало дамбу. Вода хлынула в населенные пункты, основной удар пришелся по поселку Мамедкала, где оказались подтоплены десятки жилых домов.