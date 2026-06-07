Москва7 июнВести.Строительство жилых домов для людей, оставшихся без крова после прорыва плотины, началось в Дагестане на участке в десять гектаров. После окончания строительства сюда переедут жители поселка Мамедкала Дербентского района. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врио главы Республики Дагестан Федора Щукина.
Там на сегодняшний день уже подготовлен под застройку, расчищен участок в десять гектаров, на котором пострадавшие семьи получат по наделу земли - десять соток - и новые дома по 100 квадратных метров. На данный момент начаты строительные работыприводятся в сообщении слова Щукина
Семьи, которые не захотят оставаться в поселке получат компенсационные выплаты за поврежденный дом – из расчета 81 тысяча рублей на квадратный метр.
В Дербентском районе 5 апреля из-за обильных осадков и перенаполнения Геджухского водохранилища прорвало дамбу. Вода хлынула в населенные пункты, основной удар пришелся по поселку Мамедкала, где оказались подтоплены десятки жилых домов.