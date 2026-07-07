Женщина, поймавшая выпавшего из окна мальчика, получит премию Кеосаяна Женщине, спасшей выпавшего из окна мальчика, вручат премию Кеосаяна

Москва7 июл Вести.17-я премия имени Тиграна Кеосаяна будет вручена 71-летней женщине, спасшей двухлетнего мальчика, который выпал из окна четвертого этажа в Калининградской области. Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Галина занималась цветами на улице, когда услышала крики детей и заметила ребенка в окне. Левая рука у нее прооперирована, поэтому ловить мальчика пришлось только правой приводит ее слова издание

Ребенок не пострадал, однако сама Галина была госпитализирована с переломами.

Премия имени Тиграна Кеосаяна учреждена Маргаритой Симоньян в память о ее муже, режиссере Тигране Кеосаяне. Размер премии — 1 миллион рублей. Решение о присуждении принимает лично учредитель. Премию получают люди, которые не могут остаться равнодушными к чужой беде.

16-ю премию вручили участнику СВО, который спас женщину из пожара в Калининградской области.

15-ю премию получил 12-летний Платон Шеин, спасший двух тонувших детей в Дербенте.