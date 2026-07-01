Жители Калининграда спасли ребенка, выпавшего из окна четвертого этажа В Калининграде 2-летний ребенок упал на женщину из окна четвертого этажа

Москва1 июл Вести.В Калининграде 2-летний ребенок выпал из окна на четвертом этаже и упал на женщину. В результате происшествия у нее диагностированы переломы ключицы и ребра, сообщает "Регнум".

Сам ребенок серьезных повреждений не получил.

Прохожие поймали 2-летнего мальчика, выпавшего из окна четвертого этажа написано в публикации агентства

Инцидент произошел после того, как ребенок провалился в дырку в москитной сетке. Его падение пришлось на женщину, которая сажала цветы под окнами. После его поймал еще один сосед.

Для женщины эпизод закончился переломами ребра и ключицы.