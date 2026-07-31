Москва31 июлВести.Жительницу Калининграда Галину Долгалеву, которая поймала выпавшего из окна четвертого этажа двухлетнего мальчика, наградили, сообщает ТАСС.
Женщине вручили благодарность руководителя СУ СКР по Калининградской области и памятный подарок за проявленное мужество и самоотверженность.
Двухлетний ребенок выпал из окна жилого дома на улице Тургенева днем 30 июня. Его сумела поймать 71-летняя соседка, которая работала в дворовом палисаднике. У нее диагностировали переломы ключицы, лопатки, грудины и одного ребра.
7 июля главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что Долгалева получит премию имени Кеосаяна в размере 1 млн рублей.