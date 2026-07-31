В Калининграде наградили женщину, поймавшую выпавшего из окна ребенка

Жительницу Калининграда наградили за спасение выпавшего из окна ребенка В Калининграде наградили женщину, поймавшую выпавшего из окна ребенка

Москва31 июл Вести.Жительницу Калининграда Галину Долгалеву, которая поймала выпавшего из окна четвертого этажа двухлетнего мальчика, наградили, сообщает ТАСС.

Женщине вручили благодарность руководителя СУ СКР по Калининградской области и памятный подарок за проявленное мужество и самоотверженность.

Двухлетний ребенок выпал из окна жилого дома на улице Тургенева днем 30 июня. Его сумела поймать 71-летняя соседка, которая работала в дворовом палисаднике. У нее диагностировали переломы ключицы, лопатки, грудины и одного ребра.

7 июля главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что Долгалева получит премию имени Кеосаяна в размере 1 млн рублей.