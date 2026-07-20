Стало известно состояние 71-летней калининградки, поймавшей под окнами ребенка Поймавшая выпавшего из окна ребенка жительница Калининграда идет на поправку

Москва20 июл Вести.71-летняя жительница Калининграда, которая стала очевидцем падения мальчика из окна и успела поймать его, рассказала о своем самочувствии. Ее слова приводит издание KP.RU.

Инцидент произошел 30 июня. Галина Долгалева успела подбежать под окна дома и поймать двухлетнего мальчика, падающего с четвертого этажа. Ребенок получил синяк на губе, но у женщины были зафиксированы переломы.

Галина Долгалева сообщила журналистам, что в настоящее время чувствует себя гораздо лучше, а 22 июля ее должны выписать.

Переломы стали меньше беспокоить, а самые простые движения больше не причиняют такой сильной боли рассказала жительница Калининграда

Галина Долгалева уточнила, что снова может ходить, хотя и с трудом. Собеседница журналистов упомянула, что дома скопилось много дел, но дочери собираются помочь ей.

Галина Долгалева рассказала, что спасенный ею ребенок чувствует себя хорошо. После произошедшего она хорошо общается с семьей мальчика, его беременная мама несколько раз ей звонила, а отец приезжал к ней в больницу.