В Калининграде женщина рассказала, как спасла выпавшего из окна ребенка Жительница Калининграда рассказала, как поймала выпавшего с 4 этажа мальчика

Москва1 июл Вести.В Калининграде, 30 июня, 71-летняя Галина Долгалева спасла жизнь двухлетнему мальчику, который выпал из окна с четвертого этажа на улице Тургенева. Об этом сообщает KP.RU.

Женщина успела подбежать под окна и поймать ребенка.

Я быстрее-быстрее подбежала под окно, только успела поднять руки, а он упал прямо мне на грудь. Мы вместе завалились в кусты приводятся в сообщении слова Галины

На место происшествия приехали две бригады скорой помощи. Ребенка доставили в Детскую областную больницу, а Галину Федоровну госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. У пенсионерки были диагностированы переломы ребер, лопатки, ключицы и грудины. У мальчика - лишь синяк на губе.