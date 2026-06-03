Москва3 июн Вести.Девочка восьми лет выпала из окна второго этажа дома на улице Портовой Черняховска, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области в мессенджере МАХ.

Сегодня около 19.00 (20.00 мск – ред.) в МО МВД России "Черняховский" поступило сообщение о том, что 8-летняя девочка выпала из окна второго этажа дома на ул. Портовой… В результате падения с высоты она была госпитализирована