Москва3 июнВести.Девочка восьми лет выпала из окна второго этажа дома на улице Портовой Черняховска, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области в мессенджере МАХ.
Сегодня около 19.00 (20.00 мск – ред.) в МО МВД России "Черняховский" поступило сообщение о том, что 8-летняя девочка выпала из окна второго этажа дома на ул. Портовой… В результате падения с высоты она была госпитализированаотметили в пресс-службе
Предварительно, ребенок находился дома с мамой и бабушкой.
Проводится проверка.