Школьница погибла, выпав из окна 4-го этажа школы в Калининграде В Калининграде девочка-подросток погибла, выпав из окна школы

Москва22 апр Вести.В Калининграде 14-летняя девочка получила смертельные травмы, выпав из окна 4-го этажа школы. Как сообщает пресс-служба УМВД России по региону, трагедия произошла днем 22 апреля, в среду, в учебном заведении, расположенном в Ленинградском районе.

Школьница получила травмы в результате падения из окна, расположенного на 4 этаже образовательного учреждения. Полицейские предварительно выяснили, что 14-летняя девочка находилась в школьном туалете перед падением с высоты говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По данным ТАСС, школьница умерла спустя некоторое время в больнице.

Правоохранители начали проверку, детали случившегося устанавливаются.