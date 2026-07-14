В Туве 3-летняя девочка получила смертельные травмы при падении из окна квартиры

В Кызыле трехлетняя девочка погибла, выпав из окна квартиры В Туве 3-летняя девочка получила смертельные травмы при падении из окна квартиры

Москва14 июл Вести.В Кызыле трехлетняя девочка получила смертельные травмы в результате падения из окна квартиры с высоты третьего этажа. Как сообщает СУ СК России по Республике Тыва, ребенок скончался в больнице.

Поступило сообщение о падении 3-летней девочки с высоты третьего этажа многоэтажного дома по улице Иркутской города Кызыла. От полученных телесных повреждений ребенок скончался в медицинском учреждении говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По данным правоохранителей, девочка была в квартире вместе с матерью и родственницей, однако в какой-то момент осталась одна на кухне, забралась на подоконник и выпала наружу.

По факту организована проверка, в рамках которой назначена экспертиза. Детали случившегося устанавливаются.