Москва14 июлВести.В Кызыле трехлетняя девочка получила смертельные травмы в результате падения из окна квартиры с высоты третьего этажа. Как сообщает СУ СК России по Республике Тыва, ребенок скончался в больнице.
Поступило сообщение о падении 3-летней девочки с высоты третьего этажа многоэтажного дома по улице Иркутской города Кызыла. От полученных телесных повреждений ребенок скончался в медицинском учрежденииговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
По данным правоохранителей, девочка была в квартире вместе с матерью и родственницей, однако в какой-то момент осталась одна на кухне, забралась на подоконник и выпала наружу.
По факту организована проверка, в рамках которой назначена экспертиза. Детали случившегося устанавливаются.